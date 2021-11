Des bornes de recharge FLO en Alaska

L’entreprise québécoise FLO a inauguré deux bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques à Fairbanks, en Alaska, en faisant les bornes rapides les plus au nord du continent américain.

«Il s’agit d’une réalisation importante pour FLO, car nous contribuons à l’adoption des [véhicules électriques]en rejoignant des conducteurs de [véhicules électriques] moins bien desservis aux États-Unis par l’infrastructure de recharge», a affirmé mardi par voie de communiqué Michael Pelsoci, directeur régional des ventes de FLO.

Les bornes installées à Fairbanks permettront de desservir les communautés de Delta Junction, Nenana, Healy et Denali.

«C’est le point le plus au nord où les bornes de recharge rapide du réseau FLO ont été installées jusqu’à maintenant, bien que nous soyons des habitués des climats froids et que nous exploitons déjà des bornes FLO à Whitehorse, au Yukon, depuis un certain temps», a souligné M. Pelsoci.

L’adoption de véhicules électriques dans cette région permettrait de réduire les émissions de carbone et d’améliorer la qualité de l’air à Fairbanks, selon le président et chef de la direction de Golden Valley Electric Association, John Burns.

La compagnie québécoise FLO avait déjà installé des bornes de recharge dans plusieurs États américains, dont New York, la Californie, l’Ohio ou encore Washington.