Deux jours de grève à la Société de transport de Laval

Les chauffeurs de la Société de transport de Laval seront en grève les 26 et 27 novembre.

Le syndicat représentant les chauffeurs de la Société de transport de Laval (SCFP 5959) a annoncé mardi son intention de déclencher une grève dès le vendredi 26 novembre à 4 h, jusqu’au dimanche 28 novembre à 4 h.

Le Tribunal administratif du travail a toutefois statué que les services essentiels devront être maintenus vendredi aux heures de pointe du matin (soit entre 6 h et 8 h 45), de l’après-midi (de 15 h à 18 h 30) et du soir (entre 22 h 30 et 1 h).

«Aucun voyage débuté ne sera interrompu, et ce, jusqu’à ce que le chauffeur ou la chauffeuse arrive à la fin de son trajet», a souligné le Tribunal administratif du travail dans un communiqué.

«Le samedi 27 novembre 2021, aucun service d’autobus ne sera offert à la population. Néanmoins, le syndicat s’engage à fournir le personnel nécessaire pour faire face à une situation exceptionnelle et urgente non prévue à la présente entente, qui mettrait en cause la santé ou la sécurité de la population», a-t-on précisé.