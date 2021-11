Djordje Mihailovic nommé joueur par excellence

Le milieu de terrain Djordje Mihailovic a reçu mardi le titre de joueur par excellence du CF Montréal, tandis que le défenseur Rudy Camacho a remporté le trophée du joueur défensif de l’année.

Choisis à la suite d’un vote effectué auprès des abonnés de saison du club, Mihailovic et Camacho ont récolté respectivement 80 % et 58 % des voix durant le scrutin mené du 16 au 20 novembre.

Récipiendaire du trophée Giuseppe-Saputo, Mihailovic a récolté 16 mentions d’aide, seulement deux de moins que le meneur à ce chapitre dans la Major League Soccer (MLS) en 2021, Carles Gil (18), du Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

L’Américain est aussi devenu le deuxième joueur dans l’histoire de la concession à disputer tous les matchs en MLS cette saison. En 32 titularisations, il a totalisé 2805 minutes de jeu, un sommet dans l’équipe cette saison. Mihailovic a également marqué quatre buts et réalisé 118 coups de pied de coin, un autre record du CF Montréal en MLS.

Aussi, au bilan de saison, Mihailovic a dit avoir apprécié fortement la campagne, même si celle-ci s’est conclue par une exclusion des éliminatoires de la MLS.

«Évidemment, j’aurais pu en faire un peu plus, mais j’ai vraiment apprécié mon jeu. [...] L’équipe ici est basée sur le collectif et non l’individu, a-t-il mentionné en point de presse. La façon de faire de l’entraîneur-chef [Wilfried Nancy] m’a aidé et sa philosophie nous a permis de bâtir quelque chose.»

De retour l’an prochain

Maintenant, l’athlète de 23 ans l’a admis : il ne restera pas dans la métropole québécoise pour toute sa carrière. Cependant, à court terme, les partisans de l’équipe n’ont pas à s’inquiéter.

«Je n’ai jamais été gêné de dire que mon objectif est d’évoluer en Europe, a-t-il dit. Quand le bon moment et la bonne situation se présenteront pour moi et l’organisation, nous en discuterons. Mais actuellement, je suis un joueur du CF Montréal et je me concentre à disputer la prochaine saison ainsi qu’à me préparer pour la Ligue des champions de la CONCACAF.»

Pas Camacho

Pour sa part, Camacho ne reviendra pas avec le club en 2022, lui qui a complété une quatrième saison avec le CF Montréal.

«Camacho, je l’ai remercié encore ce matin pour sa saison et pour avoir tout donné. On lui a fait une proposition il y a quelques mois, elle a été refusée. Je lui souhaite de trouver une situation qui lui plaît», a précisé le directeur sportif Olivier Renard, tel que rapporté par la chaîne TVA Sports.

En 31 matchs, tous comme titulaire, le défenseur central a marqué trois buts en 2746 minutes de jeu.