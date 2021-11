L’AMF lance une mise en garde aux jeunes investisseurs

Alors que la popularité des comptes de courtage à escompte vient d’exploser de 38 % en un an, l’Autorité des marchés financiers (AMF) s’inquiète de voir des jeunes investir pour s’amuser comme dans un jeu vidéo.

« C’est à se demander si nous ne sommes pas en train d’assister à la disparition de la frontière entre le jeu vidéo et l’investissement », a déclaré Louis Morisset, PDG de l’Autorité des marchés financiers (AMF), lors d’un rendez-vous virtuel en présence du ministre des Finances, Éric Girard, hier.

« C’est absolument fondamental pour moi personnellement, comme père de quatre garçons entre 16 et 4 ans, que les jeunes comprennent tôt dans leur vie qu’investir n’est pas un jeu », a-t-il ajouté.

En l’espace d’à peine un an au pays, le nombre de comptes de courtage à escompte, qui permet d’investir soi-même sans passer par un tiers, est passé de 7,7 millions à plus de 10,6 millions, en hausse de près de 38 %.

Pour ce qui est du nombre de transactions, elles ont presque triplé, passant de 30 millions à 81 millions, ce qui a poussé l’AMF à retenir, l’été dernier, les services de la firme de sondage SOM pour saisir l’ampleur du phénomène.

Par « amusement »

D’après le numéro 1 de l’AMF, certaines plateformes de courtage en ligne vont maintenant jusqu’à utiliser « les mécanismes de marketing reprenant les concepts propres au jeu, comme l’attribution de points ou de récompenses ».

Résultat, ce système influence les choix des investisseurs, souligne Louis Morisset. On investit alors pour s’amuser.

« Les raisons les plus souvent évoquées sont la convivialité et, tenez-vous bien, “l’amusement” », a lancé le grand patron du chien de garde des marchés.

Dans son allocution, le PDG de l’AMF n’a pas non plus manqué de souligner que plus de 72 % des personnes interrogées lors d’une étude du CIRANO disent avoir une connaissance des cryptomonnaies, dont de nombreux jeunes.

Sur le lot, à peine 7 % détiennent de la crypto dans leur portefeuille. Deux fois plus d’hommes que de femmes s’intéressent à ce type d’actif à la mode. « Sans surprise, la majorité d’entre eux ont en 18 et 34 ans », observe Louis Morisset.

De plus, ces jeunes investisseurs se tournent de plus en plus vers des sources d’informations non traditionnelles, comme les réseaux sociaux pour les guider.

Pour mieux comprendre les cryptos, l’AMF a expliqué hier avoir créé sa propre crypto appelée « AMF Coin » pour se baigner dans ce monde.

« Nous avons exploré le fonctionnement de la blockchain Etherum en créant un jeton, l’AMF Coin, semblable à ceux créés légitimement par certaines jeunes pousses pour lever des capitaux dans le cadre d’une ICO, mais semblable également à ceux créés malicieusement par des fraudeurs actifs », a-t-il conclu.

► Le mois dernier, l’AMF a confirmé au Journal qu’elle a à l’œil la plateforme d’intérêts et de prêts basée sur les cryptomonnaies Celsius Network, dans laquelle la Caisse de dépôt vient de mener une ronde de 400 M$ avec WestCap.

