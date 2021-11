Saisie de drogue à Rouyn-Noranda

Des milliers de comprimés de drogues ont été saisis et deux hommes ont été arrêtés, mardi, lors d’une frappe policière menée à Rouyn-Noranda.

La Sûreté du Québec a expliqué, en soirée, avoir mené quatre perquisitions dans trois appartements et un véhicule.

Cette frappe a notamment permis de saisir plus de 4400 comprimés de méthamphétamine et environ 2500 comprimés de prescription. Du cannabis et de la cocaïne ont aussi été trouvés.

Deux hommes dans la vingtaine se sont fait passer les menottes en lien avec cette opération et ont été rencontrés par les enquêteurs, avant d’être relâchés pendant que l’analyse du dossier se poursuit.

Environ 25 policiers ont participé à cette opération.

