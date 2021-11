Sondage: Google révèle les tendances des Québécois

C’est avec les poches bien remplies que nous entamons la plus grande période de magasinage de l’année, laquelle se déroule sur fond de pénurie, de contraintes logistiques et de transport, et d’inflation.

À l’approche des prochains Vendredi fou et Cyberlundi et plus tard de Noël, voici les produits que nous avons recherchés le plus sur le moteur de recherche Google pendant les deux dernières semaines.

À l’échelle du pays...

En date du 23 septembre, 32% des Canadiens interrogés avaient déjà commencé leurs achats de Noël et 44% d'entre eux ont déclaré vouloir commencer plus tôt que l'année dernière. Étant donné que certains produits allaient être en forte demande en période de pénurie, c’est ce qu’il faut faire.

L’achat en ligne gagne en popularité: 58% des acheteurs canadiens interrogés disent qu'ils feront davantage d'achats en ligne pour les Fêtes, toujours selon les données de Google, qui compile les tendances sur son site dédié.

Plus de 58% feront leur magasinage en ligne, 46% disent s'inspirer de leurs achats lorsqu'ils sont en ligne, et 32% disent rechercher en ligne le meilleur produit à acheter avant de l'acheter.

De plus, 51% des acheteurs canadiens lors des fêtes de fin d'année disent qu'ils recherchent à l'avance les ventes, les offres et les promotions en ligne avant de se rendre en magasin.