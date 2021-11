The Australian Pink Floyd Show au Centre Vidéotron en octobre 2022

L’après-pandémie sera festive pour les mordus de Pink Floyd à Québec. En plus d’avoir rendez-vous avec Roger Waters au mois de juillet, au Centre Vidéotron, ils sont maintenant conviés au même endroit pour renouer avec le groupe hommage d’élite The Australian Pink Floyd Show, le 7 octobre 2022.

Cette escale dans la capitale du collectif venu d’Australie fait partie d’un segment québécois de cinq dates de leur tournée All That’s To Come.

En plus de Québec, The Australian Pink Floyd Show se produira à la Place Bell de Laval, le 1er octobre, à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières (2), au Centre multisport d’Alma (6) et au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup (8).

Les billets pour le concert à Québec seront mis en vente vendredi, à 11h. L’habituelle prévente destinée aux abonnés de l’Infolettre du Centre Vidéotron se tiendra la veille, à partir de midi.

