TVA et TVA+: «L’île de l’amour» de retour pour une deuxième saison au printemps

La téléréalité L’île de l’amour va être de retour pour une deuxième saison à TVA et TVA+ le printemps prochain. TVA, Québecor Contenu et Productions Déferlantes n’ont pas dévoilé mardi la prochaine destination où les célibataires tenteront de trouver leur tendre moitié.

On ne sait pas si Naadei Lyonnais sera de retour aux commandes de L’île de l’amour ni si Mehdi Bousaidan sera de la partie comme narrateur, avec ses commentaires franchement drôles.

La production est d’ores et déjà à la recherche d'insulaires de 20 à 30 ans qui pourront emménager ensemble et trouver l'être cher. Les inscriptions se font en ligne (auditionsiledelamour.com).

«Québecor Contenu est fier de la qualité de la production L’île de l’amour, qui respecte en tout point le format acquis de ITV Studios. Nous souhaitons souligner l’excellent travail de Productions Déferlantes qui a su livrer une saison à la hauteur des standards qui ont fait la réputation et le succès de Love Island à travers le monde», a indiqué mardi, dans un communiqué, le vice-président contenus originaux de Québecor Contenu, Denis Dubois.

Près de quatre millions de visionnements

La première saison, qui s’est terminée récemment, en couronnant Arielle et Benjamin, a cartonné sur TVA+.

«L’objectif premier de L’île de l’amour était de faire rayonner la plateforme TVA+ et, sans hésiter, on peut affirmer que c’est mission accomplie puisque près de 4 millions de visionnements ont été enregistrés jusqu’à présent. L’île de l’amour a contribué à une augmentation de plus de 56 % des visionnements à TVA+ durant les mois de septembre et octobre, en comparaison avec la même période l’an dernier», a souligné la directrice principale chaînes et programmation du Groupe TVA, Nathalie Fabien.