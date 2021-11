Un tapis rouge glamour pour Aline

Après avoir vu sa sortie être repoussée d’un an en raison de la pandémie, la comédie Aline, qui s’inspire librement de la vie de Céline Dion, a finalement été dévoilée au public montréalais mardi soir, à la Place des arts. La Française Valérie Lemercier, actrice, réalisatrice et scénariste du film, était présente sur le tapis rouge en compagnie de la plupart des vedettes québécoises du long métrage comme Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Antoine Vézina, Sonia Vachon et Pascale Desrochers. Aline prend l’affiche jeudi, partout au Québec.

