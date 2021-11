BÉLANGER, Yvan



À Saint-Roch de l'Achigan, le 17 novembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé Yvan Bélanger, époux de Agathe Henri et fils de feu Roch Bélanger et feu Carmelle Lamarche.Outre son épouse Agathe, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre-Guy (Lyne), Alain (Nathalie), ses petits-enfants Marc-Alexandre (Magalie) et Justin (Valérie), ses deux arrière-petits-fils Albert et Arthur, sa soeur Micheline (Pierre), plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis.La famille recevra vos marques de sympathie ce vendredi 26 novembre de 19h à 22h, à la :Les funérailles auront lieu samedi le 27 novembre à 14h, en l'église de St-Roch de l'Achigan et de là au cimetière du même lieu. Ouverture du salon à midi.La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'Institut de cardiologie de Montréal ainsi que toute l'équipe du CLSC de St-Esprit pour leur grande disponibilité et leur professionnalisme.