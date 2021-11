CUSSON, Jacqueline

(née Desmarais)



À Montréal, le 11 novembre 2021, est décédée à l'âge de, Mme Jacqueline Desmarais, professeure à la Commission scolaire de Montréal.Épouse de feu Maurice Cusson, elle était la mère de Françoise (Pierre Fleury), Maurice (Suzanne Laflamme), Jeannine (Alain Legault) et Jean-Marcel Cusson. Elle était la soeur de Claire Desmarais (Mousseau Tremblay) et des défunts Marcel, Renée, Pierre, André, Jeannette, Yves, Bernard et Gabriel.Ses six petits-enfants, Alain et Gabriel Arseneau, Fabienne et Marianne Cusson, Sébastien et Magalie Chartrand, de même que ses dix arrière-petits-enfants en garderont d'attachants souvenirs.Ses funérailles auront lieu le lundi 29 novembre à 11 heures au monastère Saint-Albert-le-Grand, 2715 chemin Côte-Sainte-Catherine à Montréal. La famille sera présente sur les lieux une heure avant.En témoignage de sympathie, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.Merci au personnel de Sélection Retraite Vista pour l'amabilité et la qualité de ses soins.