LECOURS, Elaine



Le 18 novembre 2021, à l'âge de 61 ans, est décédée madame Elaine Lecours, fille de feu Robert Lecours et de feu Michèle Lecours.Elle laisse dans le deuil sa fille Michèle (Vincent Roy), ses trois petits-enfants Ellie, Raphael et Olivier, son frère Richard (Denise St-Laurent), ses neveux François et Michael, sa meilleure amie Nicole Reiber (Robert Breton), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:231, BOUL. SIR WILFRID LAURIERBELOEIL, QC J3G 4G9Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 28 novembre à compter de 9h jusqu'à 11h. Une cérémonie en sa mémoire aura lieu ensuite au salon du même endroit.