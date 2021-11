VACHON, Mario



À Montréal, le 10 novembre 2021, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Mario Vachon, fils de feu Jacques Vachon.Il laisse dans le deuil sa mère Ghislaine Vachon, ses oncles et ses tantes, ses cousins et ses cousines, autres parents et ami(e)s.www.salonfunerairelfc.comLa famille recevra les condoléances, le samedi 27 novembre de 16h00 à 19h00. Une liturgie de la Parole, sur place, sera célébrée à 18h00.