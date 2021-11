3e lien carboneutre: Québec va compenser la pollution par la plantation d’arbres

Pour être carboneutre, le troisième lien entre Québec et Lévis compensera la pollution émise pour la construction du tunnel par la plantation d’arbres et l’achat de crédits carbone.

Dans une lettre publiée mardi, le ministre François Bonnardel a assuré que la construction de son projet sous-fluvial sera carboneutre. Une affirmation tournée en ridicule par les partis d’opposition, qui ont rappelé que des tonnes de béton seront nécessaires à la confection d’un tunnel de près de 9 km entre la Capitale nationale et sa Rive-Sud.

Au cabinet du ministre François Bonnardel, on signale que tous les projets de 100 millions $ et plus pilotés par Transports Québec doivent être carboneutre depuis 2019.

«La carboneutralité, ça s’accomplit en trois temps: on réduit les émissions, on les limite, puis on les compense en dernier lieu par le biais de la plantation d’arbres et l’achat de crédits carbone, notamment. C’est ce qu’on prévoit faire pour le tunnel», a précisé Claudia Loupret à notre Bureau parlementaire.

«L’ancien gouvernement libéral avait choisi de faire du chantier Turcot, un projet de 3,67 milliards $, un projet carboneutre, et c’est exactement ça qui a été accompli», a-t-elle insisté. Elle fait valoir qu’il n’y a rien de «farfelu ou d’irréalisable» là-dedans.

Ce sont pourtant les qualificatifs utilisés par le député solidaire Sol Zanetti, qui ne voit pas comment un tel projet peut être carboneutre.

Prendre les Québécois pour des valises

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon est «tanné» que le gouvernement de François Legault prenne les Québécois pour des «valises». «Vous imaginez la quantité de béton qu'il faut mettre là-dedans?, a-t-il dit. Jamais, au Parti québécois, on ne va consentir à des sottises de ce niveau olympique là au niveau environnemental».

«C'est le genre d'engagement que Justin Trudeau pourrait faire, dire : On va poser un geste irresponsable, sur le plan environnemental, puis ensuite on va vous promettre de planter 3 milliards d'arbres, des arbres qui ne viendront jamais bien évidemment», a renchéri PSPP.

Quand elle a su que le ministre Bonnardel vantait la carboneutralité de son projet de troisième lien, la cheffe libérale Dominique Anglade a figé.

«J'ai pensé que c'était une blague. C'est absurde comme commentaire de penser que la construction du tunnel peut être carboneutre. Et en fait, hier, le premier ministre disait que les gens pelletaient dans les nuages. Mais c'est le gouvernement lui-même qui, sur le troisième lien, est en train de pelleter des nuages», a-t-elle ironisé mercredi.

