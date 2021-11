GRÉGOIRE-HÉBERT, Thérèse



Au Centre d'hébergement Dr. Aimé-Leduc, le 21 novembre 2021, à l'âge de 93 ans, Mme Thérèse Grégoire est décédée, entourée de sa famille. Elle était l'épouse de feu M. Marcel Hébert, de Ste-Martine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Odette (Jean Legault), Danielle (Benoit Couture), François (France Aubry) et Louis (France Barbeau), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs Louise Hébert (Jean-Paul Corbeil) et Rose-Marie Hébert (feu Maurice Ménard), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine, le samedi 4 décembre à compter de 10 h. Les funérailles suivront à 11 h, sous la direction de la :www.residencemariesoleilphaneuf.comL'inhumation aura lieu au cimetière Mgr Allard, adjacent à l'église, après le service.