ROBERT née CHALUT, Thérèse



À Blainville, le 20 novembre 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée entourée des siens, Mme Thérèse Chalut, épouse de M. Pierre Robert. Elle repose désormais auprès de sa fille Christine (Benoit Leblanc).Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (feu Claude Goulet), François et Michel (Ginette Béland), ses 6 petits-enfants, ses 2 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 27 novembre de 13h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole sera célébrée ce même samedi 27 novembre, à 17h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier François pour son dévouement.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à Parkinson Québec, https://parkinsonquebec.ca