RAINVILLE MALO, Marcelle



À Saint-Gabriel-de-Brandon, le 16 novembre 2021, est décédée à l'âge de 90 ans, Mme Marcelle Malo, épouse de feu Donald Rainville.Elle laisse dans le deuil, ses deux filles Chantal et Nancy, ses petits-enfants David, Jessé, Dany et Aryelle, ses arrière-petits-fils Dyson, Kallen et Noah, ses frères et soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 décembre, de 18h30 à 21h30, auL'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.infoLes funérailles auront lieu le samedi 4 décembre à 10h, à l'église de Saint-Gérard-Majella. La famille vous y accueillera à partir de 9h30.