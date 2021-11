RAYMOND, Philippe



À l'hôpital Charles-LeMoyne, le 15 novembre 2021, à l'âge de 76 ans est décédé paisiblement M. Philippe Raymond, entouré des siens, après une longue maladie. Il était le fils de feu Tobie Raymond et de feu Fernande Sicotte.Il laisse dans le deuil sa conjointe Nicole Valiquette, ses beau-fils Martin (Jocelyne), Patrice (Véronique) et leurs enfants, sa grande amie Monique (James) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à :7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2le dimanche 28 novembre 2021 à partir de 13h, suivi d'un hommage au salon funéraire à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne.