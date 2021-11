TESSIER, Françoise



Au CHSLD Le Bourget de Pointe-aux-Trembles, est décédée le 10 novembre 2021 Madame Françoise Tessier, âgée de 94 ans, épouse de feu Claude Dubois.Elle était la fille de feu Casimir Tessier et feu Alice Rivard. Elle était la soeur de: feu Juliette (feu Donat Poirier), feu Catherine (feu Lévis Dusablon), feu Madeleine (feu Jérôme Thibault), feu Cécile (feu Daniel Therrien), feu Thérèse (feu Lucien Douville), feu Rose-Aimée (feu Claude Gendron), feu Fernande (feu Urbain Therrien) et feu Pierre (Madeleine Naud). Elle était la belle-soeur de feu Raymond Dubois (feu Marie-Rose Perron).Outre sa belle-soeur Madeleine Naud, elle laisse dans le deuil des neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Une cérémonie commémorative avec liturgie de la Parole aura lieu le samedi 4 décembre 2021 à compter de 15 heures au complexe funéraireUn grand merci à tout le personnel du CHSLD Le Bourget de Pointe-aux-Trembles.Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Société Alzheimer de Montréal.