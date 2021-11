LAPORTE LAFORTUNE, Pauline



À Montréal le 19 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Pauline Laporte Lafortune, épouse de feu Yvon Lafortune.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne et Yves, ses 2 petites-filles Justine et Marie-Simone, sa soeur Claudette ainsi que parents et amis .La famille accueillera les visiteurs le samedi 27 novembre de 10 à 13h auLes funérailles seront célébrées ce même samedi à 14h en l'église Ste-Colette.