TREMBLAY, Claude



Le 16 novembre dernier, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Claude Tremblay, époux de feu Madame Cécile Cormier, demeurant à L'Assomption et natif de Jonquière.Il laisse dans le deuil, son fils Alain Tremblay, sa belle-fille Isabelle Bélanger, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres amis et proches.La famille recevra les condoléances le samedi 4 décembre 2021, de 14h à 17h au :Une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la Société de recherche sur le cancer serait apprécié.