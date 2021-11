BÉLANGER, Paul



À St-Hyacinthe, le 2 novembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Paul Bélanger, conjoint de Carmen Gaucher.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Marc-André (Jean), sa soeur Gervaise, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 28 novembre 2021 de 12h à 16h au salon du complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de l'Hôtel-Dieu-de-Saint-Hyacinthe et l'unité des soins Rose-Aimée (Sélection Retraite Beloeil), pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Société Alzheimer du Québec serait apprécié en la mémoire de Paul Bélanger.