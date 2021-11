MORIN, Pierre



Le 9 novembre 2021 à l'âge de 75 ans, est décédé Pierre Morin.Il laisse dans le deuil sa mère Pauline Levac (feu Gaëtan Morin), son frère Michel (Ghislaine Francoeur Morin), sa nièce, neveu et leurs conjoints ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis le dimanche 28 novembre 2021 de 13h à 16h au Comple funéraire Urgel Bourgie, 1275 av. Dollard à LaSalle où une cérémonie suivra à la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Société Alzheimer en son nom.