MARTINEAU, Robert



À Laval, le 17 novembre 2021, à l'Hôpital Cité de la Santé, est décédé Robert Martineau.Il laisse dans le deuil son épouse Olivine Tremblay, son fils François Martineau, ses frères et sa soeur, ses belles-soeurs et beaux-frères: Pierre (Hélène), Guy, Gérard, Luc (Suzanne) et Suzanne (Nicolas) ainsi que ses nièces, neveux et amis de longue date.La famille recevra les condoléances chez:le samedi 4 décembre de 13h à 16h, une cérémonie aura lieu à 16h, suivie d'une réception à 17h.Une cérémonie à Sherbrooke suivie de l'inhumation au Cimetière St-Michel sont à venir.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.