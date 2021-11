LANGIS, Benoît



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 novembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédé paisiblement monsieur Benoît Langis, fils de feu monsieur Napoléon Langis et de feu madame Françoise LeBlanc. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Pierre (Louise Cliche), Marie (Ian Barsetti), Denis (Johanne Robitaille) et André (Hélène Cliche); ses neveux et nièces : Marie-Hélène, Caroline, Dominique, Sophie, Émilie, François, Jérôme, Andréanne, Isabelle, Catherine et William; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jean Lapointe.Étant donné la situation qui prévaut, les mesures sanitaires sont toujours en vigueur. Toutefois, il est désormais permis de venir offrir vos condoléances à la famille au :6100 BOULEVARD WILFRID-CARRIERLÉVIS, secteur Desjardinsle dimanche 28 novembre à compter de 14 h 30. Une cérémonie sera célébrée le même jour à 17 h, à la chapelle du complexe.Si vous désirez assister à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site :le dimanche 28 novembre à 17 h, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet " voir la cérémonie ".GROUPE GARNEAU THANATOLOGUEwww.groupegarneau.com418-839-8823