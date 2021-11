THIBAULT née GOUPIL, Marthe



C'est avec une immense tristesse que nous faisons part du décès de Madame Marthe Goupil qui nous a quittés le 21 novembre 2021 à l'âge de 87 ans. Elle était l'épouse de feu Georges Thibault.Elle laisse derrière elle ses enfants Suzie (Peter), Anne (Frédérick), Louise (Daniel), Pierre, Daniel (Yvanie) et Eve (Guy) ainsi que ses 14 petits-enfants et ses 33 arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances le jeudi 25 novembre de 14h à 17h au complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel de la Maison Adhémar Dion pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Marthe Goupil.