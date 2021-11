SAUVAGEAU BEAUDRY

Rolande



Le 18 novembre 2021 est décédée Rolande Beaudry Sauvageau, à l'âge de, épouse de feu Paul Sauvageau.Elle laisse dans le deuil ses enfants François, Luc (Sylvie Desjardins) et Suzanne, ses petits-enfants Pascal (Anne-Marie Clusiault), Simon, Marie-Noelle (Charles-Étienne Doucet), Ève et Christine (Maxime Frégeau), ses arrière-petits-enfants, sa soeur Madeleine, sa belle-soeur Béatrice ainsi que parents et amis.Les condoléances auront lieu le vendredi 26 novembre de 17h à 21h et le samedi 27 novembre de 9h à 10h, suivies d'un service en chapelle de 10h à 11h à :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OLONGUEUIL, J4J 2H5L'inhumation de corps aura lieu le samedi 27 novembre à 11h au cimetière Saint-Antoine, 655 chemin Chambly, Longueuil, J4H 3L9.Un grand merci au personnel du deuxième étage du CHSLD de Lajemmerais pour l'accompagnement.