Début du tournage de la comédie romantique «23 décembre»

Les cinéphiles pourront découvrir dans un an exactement la nouvelle comédie romantique «23 décembre», scénarisée par India Desjardins.

La distribution n’a pas encore été dévoilée, alors que le tournage se met en branle ces jours-ci sous la houlette de la réalisatrice Miryam Bouchard («Mon cirque à moi», «M’entends-tu?», «L’Échappée»). Le film doit prendre l’affiche le 25 novembre 2022.

Le scénario d’India Desjardins, auteure de la série littéraire jeunesse «Le journal d’Aurélie Laflamme», vise cette fois un public de tout âge. Selon ce qui a été dévoilé mercredi, l'histoire se déroule dans la frénésie de l’avant-veille de Noël et fait un «clin d’œil à la célèbre chanson de Beau Dommage», «23 décembre».

«J’adore les films de Noël et j’ai voulu en écrire un où les personnages féminins étaient à l’avant-plan», a dit India Desjardins dans un communiqué.

«J’ai eu l’idée de ce projet en 2011 et pendant les années où j’ai écrit ce film, j’ai vécu des Noëls grincheux, des Noëls tristes et finalement des Noëls plus heureux, a-t-elle poursuivi. Je les ai emmagasinés et c’est à travers ces diverses émotions que je souhaite faire passer les spectateurs et les spectatrices. La pression du temps des Fêtes qui nous pousse à vouloir tout réussir avant Noël et qui fait parfois remonter à la surface la peur de la solitude est selon moi un thème universel. Plusieurs personnages devront passer par quelques obstacles, dont une tempête de neige, et se croiseront de façon inattendue avant de pouvoir arriver à Noël en même temps que tout le monde.»

Le film «23 décembre» est produit par Guillaume Lespérance d'A Média Films et sera distribué par Les Films Séville.

