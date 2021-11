Déménagement des Rams: Saint Louis obtient 790 M$ des Rams et de la NFL

La ville et le comté de Saint Louis ont obtenu 790 millions $ de la part du propriétaire des Rams de Los Angeles Stan Kroenke et de la NFL pour régler une poursuite intentée relativement au déménagement de l'organisation.

C’est ce qu’ont annoncé les deux entités dans un communiqué conjoint publié mercredi.

Obtenu en médiation, ce règlement met fin à des procédures qui se sont étalées sur quatre ans et demi. En 2017, une poursuite de 1 milliard $ a été déposée par la ville de Saint Louis, le comté de Saint Louis et le Saint Louis Regional Convention and Sports Complex Authority.

Celle-ci prétendait que le déménagement des Rams pour la Californie a privé la région de millions de dollars en diverses taxes, que le club a menti sur ses intentions et que la NFL n’a pas respecté ses propres règles de relocalisation.

Le circuit et l’équipe réfutaient la chose en affirmant qu’aucune règle n’était coulée dans le béton et que la ligue avait le droit de déménager une équipe si c’était dans les meilleurs intérêts de la NFL et de ses propriétaires.

Les Rams ont quitté Saint Louis le 12 janvier 2016 pour retourner à Los Angeles, où le club avait déménagé une première fois en 1946.

Pour le moment, les détails de l’entente n’ont pas été rendus publics. On ne sait donc pas quelle sera la part du montant que débourseront Kroenke et les autres propriétaires du circuit.