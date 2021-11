[EN IMAGES] Vaccination des enfants: tout est mis en œuvre pour les rassurer

La vaccination des enfants s’est amorcée partout au Québec mercredi matin ainsi qu’au centre de vaccination du Palais des congrès de Montréal où les premiers jeunes entre 5 et 11 ans ont été accueillis.

Toute une étape pour plusieurs d’entre-deux : si certains étaient calmes et bien préparés, d’autres étaient un peu plus nerveux et ont versé quelques larmes.

Sur place, Bémol, un chien d’assistance était disponible pour les calmer. Transporté sur un petit chariot, le bichon-caniche se laissait allègrement flatter par les enfants sans jamais sourciller.

Pour se rassurer, d’autres petits avaient avec eux leur peluche et doudou.

Si tout est mis en place pour réconforter les jeunes, pas question de vacciner de force un enfant trop craintif, a assuré la responsable sur place.

«C’est sûr que si l’enfant vraiment est très effrayé, crie, se débat, ce n’est pas propice à la vaccination. On va demander aux parents de rassurer son enfant avec l’aide d’un professionnel», précise Marie-Ève Brunelle, directrice par intérim, vaccination et dépistage.

Les enfants rencontrés sur place par TVA Nouvelles semblaient heureux de vivre ce moment important.

«On va avoir peut-être moins de confinement, et éventuellement moins de tests COVID», a déclaré une fillette accompagnée de sa maman venue se faire vacciner avec sa sœur.

«C’est sûr que ce n’est pas la chose la plus agréable, mais c’est super bien. Là, c’est fini, ça dure deux secondes», a-t-elle ajouté après avoir reçu son vaccin.

Pour sa maman, l’expérience s’est très bien déroulée.

«C’est un super équipe, ils sont vraiment prêts pour les enfants, c’est vraiment différent que ce qui était mis en place pour les adultes, c’est une très bonne expérience», a conclut la dame.

