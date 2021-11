BÉDARD, Jacques



À Laval, le 13 novembre 2021, est décédé M. Jacques Bédard, veuf de Monique Lemire.Il laisse dans le deuil ses filles, Dominique Bédard (Daniel Turcotte, conjoint), Chantal Bédard ainsi que ses 3 petits-enfants, Nicolas T., Alexandre T. et Maxime T. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 30 novembre 2021 entre 17h et 21h et mercredi de 9h à 10h au complexe :le mercredi 1er décembre 2021 à 11h, une cérémonie commémorative aura lieu à l'Église Saint-Vincent-de-Paul au 5443 boul. Lévesque E. Laval, H7C 1N8. (Lien disponible sous www.memoria.ca)Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Cité de la Santé serait apprécié.