Plusieurs gens de la colonie artistique ont défilé sur le tapis rouge pour marquer la réouverture du Cabaret du Casino de Montréal. Lors de cette soirée, Marc Dupé a créé un spectacle exclusif qui nous a permis de découvrir, entre autres, sa fille Stella, avec qui il a chanté en duo la chanson Heaven de Bryan Adams.

Photos Éric Carrière, Julien Faugère

La salle du Cabaret du Casino de Montréal est maintenant gérée par Gestev. Marc Dupré et Annie Villeneuve entourent Luc Morin, DG du Casino de Montréal, et Martin Tremblay, chef de l’exploitation, Groupe Sports et divertissement de Québecor.

Parmi les gens de la colonie artistique, il y avait Noah Parker, Naïa Gascon-Vézina, Émi Chicoine et Maxime Gibeault.

Narimane Doumandji, vice-présidente, développement des affaires ComediHa !, est entourée du réputé chanteur Jonas et d’Éric Rufer, directeur marketing, ventes et développement des affaires, Casino de Montréal.

Sébastien G. Côté, directeur principal de la division spectacles et management, Musicor, est en compagnie de Richard Petit, de Paul Daraîche et d’Alexandre Da Costa.

Joe Bocan et Mireille Deyglun sont entourées de Martin Leclerc, président de Productions Martin Leclerc, et de Michel Poirier.

Dany Bonneville est accompagné de Denis Bérubé, Jean B. Péladeau, vice-président, convergence opérationnelle chez Québecor, Denis Lamothe et Patrick Jutras, VP principal et chef des revenus publicitaires, Québecor Expertise Média.

Marc Dupré a invité sur la scène du Cabaret Annie Villeneuve, qui a chanté Tomber à l’eau. En duo, ils ont interprété Life is a Highway de Tom Cochrane.