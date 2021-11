L’application QUB ajoute la fonction QUB livre

L’application QUB n’a pas fini d’ajouter des fonctionnalités pour agrémenter l’expérience de ses utilisateurs, qui peuvent dès maintenant profiter de la fonction QUB livre.

Celle-ci permet d’acheter des livres par l’entremise de l’application QUB. Des milliers de titres sont disponibles juste à temps pour le magasinage des Fêtes et l’équipe numérique de Québecor va bonifier continuellement les contenus.

La nouvelle survient en plein Salon du livre de Montréal, qui se tient dans la ville et en ligne depuis le 13 novembre, ainsi que du 25 au 28 novembre au Palais des congrès.

«L’objectif de la plateforme QUB a toujours été de rassembler les adeptes de nos propriétés numériques pour leur faire découvrir des contenus diversifiés qui sont en phase avec leurs habitudes et leurs intérêts. Avec QUB livre, nous poursuivons cette mission en nous adressant plus spécifiquement aux lecteurs occasionnels, intéressés par la culture populaire en leur offrant des suggestions qui s’intégreront naturellement à leur recherche d’information et de divertissement. Ainsi, QUB livre devient la plateforme de choix pour donner le goût du livre à un plus large auditoire», a dit le directeur général de QUB, Nicolas Marin, dans un communiqué publié mercredi.