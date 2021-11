Laval: arrêté pour avoir allumé trois incendies à la même garderie

L’homme qui aurait tenté d’incendier une garderie trois fois plutôt qu’une au cours des derniers mois, dans le quartier Sainte-Dorothée, à Laval, a été mis hors d’état de nuire.

Jordan Picot Sudano, 24 ans, a été arrêté le 20 novembre, soit deux jours seulement après que la police de Laval eut médiatisé des images du suspect en pleine action.

Les trois incendies criminels visaient le Centre de la petite enfance (CPE) Les Soleils du monde, situé sur la rue Lauzon.

Le plus récent incendie qui est attribué à Picot Sudano est survenu dans la soirée du 6 novembre dernier.

Sur les images de la caméra qui avaient été rendues publiques par la police, on apercevait l’individu s’approcher à petits pas feutrés du CPE, objet incendiaire à la main. On le voyait ensuite déposer l’engin en bordure du bâtiment, y mettre le feu et quitter rapidement les lieux.

Il s’agissait du troisième incendie criminel à être allumé à cet endroit depuis la fin de l’été.

Les deux autres incendies avaient respectivement eu lieu au mois d’août, ainsi qu’en octobre.

Jordan Picot Sudano, un résident de Laval qui n’était pas connu des milieux policiers, fait désormais face à des accusations d’incendie criminel et de possession de matières incendiaires.

Il a été libéré sous conditions et doit revenir devant le tribunal le 9 mars prochain pour la suite des procédures.

On ignore ce qui aurait poussé l’accusé à cibler le CPE Les Soleils du monde.

À VOIR AUSSI