Le petit guide pour pratiquer vos sports préférés en tout confort

L’hiver s’installe petit à petit, mais ce n’est pas une raison pour vous freiner dans la pratique de vos activités sportives préférées.

Grâce à Sports Experts et Under Armour, dénichez les vêtements indispensables pour être confortable et au chaud tout au long de la saison hivernale!

Du legging idéal pour votre séance de yoga au chandail double épaisseur qui vous tiendra au chaud pendant votre jogging matinal, fiez-vous aux vêtements performants de la marque Under Armour pour combler tous vos besoins athlétiques.

Voici un petit guide pratique pour profiter de l’hiver en tout confort!

Guide vestimentaire pour s’entraîner à l’extérieur

Le mercure à la baisse a tendance à vous refroidir? Continuez à pratiquer vos activités hivernales favorites en misant sur les vêtements chauds et confortables de la collection ColdGear d’Under Armour.

Vous ne pourrez plus vous passer de la douceur de cette matière double épaisseur. L’intérieur brossé permet de capturer la chaleur corporelle tandis que l’extérieur performant évacue la transpiration et sèche rapidement.

Misez sur ces trois pièces:

La première couche: elle est aussi légère qu’un t-shirt, présente une coupe ajustée, évacue la transpiration et vous tient au chaud.

Le vêtement d’isolation: par temps très froid, il vient doubler l’effet de chaleur pour vous permettre de pratiquer votre activité sportive en toute aisance.

Le collant de course: avec son tissu doux et ajusté, il offre un confort accru et une chaleur durable, en plus d’éliminer la sueur.

Les vêtements incontournables pour courir à l’extérieur

Guide vestimentaire pour s’entraîner à la maison

Il y a certaines journées où vous préférez vous entraîner dans le confort de votre maison ou, tout simplement, vous offrir une séance de détente?

Bonne nouvelle: Under Armour propose également des vêtements doux et confortables pour pratiquer le yoga à la maison, tout comme pour effectuer un entraînement plus intense. Conçus dans des tissus extensibles et respirants, ils vous offrent une grande liberté de mouvement.

Misez sur ces deux pièces:

Le chandail d’entraînement: le confort d’abord et avant tout! Que vous soyez en mode détente ou actif, il vous garde au chaud, évacue la sueur et sèche rapidement.

Le legging: sa conception unique vous permet de rester concentré au moment d’adopter votre posture de yoga préférée ou de faire un énième squat.

Des conseils pratiques pour s’entraîner en mode confort et sécurité

L’hiver est une saison exceptionnelle pour pratiquer vos sports préférés. À titre de destination sport par excellence, Sports Experts vous propose des articles et des conseils pratiques pour vous équiper adéquatement et vous motiver à vous entraîner à l’extérieur comme à l’intérieur.

