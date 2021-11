Les CHSLD dans l'angle mort: Danielle McCann admet s'être concentrée sur les hôpitaux

L’ex-ministre de la Santé Danielle McCann s’est à nouveau défendue d’avoir négligé les CHSLD lorsque le spectre d’une pandémie planait sur le Québec, au début de 2020, et qu'elle a «alerté» les établissements et mis en place des «cellules de sécurité civiles» dès que l'ampleur de la menace devenait évidente.

• À lire aussi: Le PQ et le PLQ accusent McCann d'avoir menti sous serment

«Nous avons préparé le réseau à faire face à la nouvelle maladie à coronavirus, s’est-elle défendue en conférence de presse, mercredi. Nous nous sommes préparés au mieux de nos connaissances et on n'a pas ménagé nos efforts.»

Parmi les 27 recommandations présentées dans un rapport explosif de la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, mardi, il a été souligné à quel point les CHSLD se trouvaient dans «l’angle mort» du gouvernement et que le manque de communication entre les équipes et les départements dans le milieu de la santé était nuisible.

Or, rien n’a été fait pour préparer les CHSLD dans les mois précédents l’arrivée de la COVID-19 au Québec, a révélé le document, qui met à mal la version de McCann, qui a reconnu que les hôpitaux ont étaient une priorité.

«J’ai pris connaissance du rapport de la protectrice, c’est un rapport dont il faut tenir compte entièrement. Effectivement, on s’est concentré sur les hôpitaux en février. On avait peur de ce qui se passait en Italie et à New York aussi.»

À savoir si ses explications reflètent un manque de sensibilité à l’égard des CHSLD, McCann n’a pas complètement dissipé tous les doutes quant à sa gestion critiquée de l’époque.

«J’en ai géré des CHSLD quand j’étais dans le réseau. La sensibilité, je l’ai pour les CHSLD. Je suis tellement triste de ce qui s’est passé. C’est un drame innommable. Il faut aussi reconnaître les failles importantes dans notre système.»

Lors des audiences de la coroner Géhane Kamel, jeudi dernier, McCann a affirmé qu’il avait été demandé dès janvier 2020 aux dirigeants des CIUSSS et des CISSS de préparer leurs plans de lutte contre la pandémie, y compris dans leurs CHSLD. Une consigne toutefois absente des procès-verbaux rédigés à l’époque.

Questionné sur le témoignage de McCann à son entrée dans le corridor de l’Assemblée nationale, quelques instants plus tard, le premier ministre François Legault s’est refusé tout commentaire : «j’ai déjà dit ce que j’avais à dire», a-t-il sèchement répondu aux journalistes.

À VOIR AUSSI