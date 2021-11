Ottawa dépose son plan pour de nouvelles prestations

De nouvelles prestations fédérales feront l’objet de débats au Parlement, en remplacement de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) et d’autres programmes qui ont pris fin le 23 octobre dernier.

Il s’agit d’une des grandes priorités législatives du gouvernement libéral. La ministre des Finances Chrystia Freeland a déposé son plan mercredi, au lendemain du discours du Trône.

La ministre a présenté l’initiative comme «la dernière étape de la relance». L’objectif est d’adopter le tout avant le congé des fêtes.

Le projet de loi C-2 prévoit notamment une prolongation jusqu’au 7 mai du Programme d’embauche pour la relance économique du Canada, dont pourront bénéficier les employeurs qui ont souffert une baisse des revenus supérieure à 10 %. Le taux de subvention augmente à 50 %, ce qui veut dire que le fédéral pourra éponger la moitié des pertes subies.

Dans un souci de mieux «cibler» l’aide gouvernementale afin qu’il soit productif, la ministre Freeland a proposé trois nouvelles mesures d’aide: le Programme de relance pour le tourisme et l’accueil, le Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées ainsi que le Programme de soutien en cas de confinement local.

Cibler le tourisme et le divertissement

Tel que son nom l’indique, le Programme de relance pour le tourisme et l’accueil sera offert aux entreprises oeuvrant dans les domaines de la restauration et de l’hospitalité: hôtels, voyagistes, agences de voyages et restaurants en font partie, mais aussi les campings, les casinos ou encore les cinémas.

Il prendra la forme d’une subvention pour le loyer et/ou d’une subvention salariale pouvant atteindre 75 %.

Les deux autres prestations visent surtout les entreprises qui se trouvent dans des endroits où la situation pandémique liée à la COVID-19 est plus préoccupante et pourrait forcer la mise en place de nouvelles restrictions sanitaires.

Le Programme de relance pour les entreprises les plus durement touchées propose une subvention de 50 % aux entreprises qui subissent des pertes en raison de mesures sanitaires imposées à la suite d’une recrudescence des cas. Tous les types d’entreprises y sont admissibles.

De son côté, le Programme de soutien en cas de confinement local vise carrément les entreprises qui doivent fermer en cas de confinement.

Pas seulement aux entreprises

Le plan prévu dans C-2 inclut aussi de l’aide directe aux travailleurs qui feraient aussi les frais de fermetures abruptes.

La nouvelle Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement prévoit donc offrir un soutien de 300 $ par semaine dont le travail est affecté par des mesures sanitaires. Cette prestation serait offerte jusqu’au 7 mai prochain et pourrait s’appliquer rétroactivement au 24 octobre.

Finalement, la Prestation canadienne de relance économique (PCRE) est bel et bien terminée pour la majorité des bénéficiaires, mais la ministre Freeland a proposé de la maintenir pour les proches aidants. À cela s’ajouterait une prolongation de Prestation canadienne de maladie pour la relance économique, toujours jusqu’au 7 mai.