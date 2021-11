Rendre les milieux de travail plus sécuritaires: une responsabilité de tous!

Au Québec, en 2020, on a dénombré 104 732 lésions professionnelles, dont 94 750 accidents du travail. Des accidents qui ont eu des conséquences importantes sur la vie des victimes, mais également sur celles de tous leurs proches, qu’il s’agisse de collègues, de conjoints, d’enfants, de parents ou d’amis.

C’est pourquoi la CNESST a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation en santé et sécurité du travail à l’échelle provinciale, sous le thème: « Votre santé et votre sécurité comptent pour beaucoup de monde ».

Avec cette offensive, l’organisation aspire à rendre les milieux de travail plus sécuritaires en faisant la promotion d’une culture de prévention durable et en responsabilisant toutes les parties concernées.

C’est l’affaire de tous

Peu importe votre secteur d’activité, vos années d’expérience ou votre position dans l’entreprise, vous pouvez faire une différence en prenant part activement à la prise en charge de la santé et de la sécurité dans votre milieu de travail.

En effet, l’identification des dangers présents dans le milieu de travail est l’affaire de tous. La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) prévoit des droits et des obligations aux travailleuses et travailleurs ainsi qu'aux employeurs, pour protéger leur santé et assurer leur sécurité et leur intégrité physique et psychique.

Tous peuvent agir pour diminuer les risques d'accident dans leur milieu de travail.

Une vision commune

Conséquemment, la CNESST encourage les travailleuses et les travailleurs à parler avec leurs collègues et leurs employeurs afin d'identifier les risques et mettre les mesures de prévention nécessaires pour les éliminer (ou les réduire) et les contrôler.

Par exemple, une PME peut se doter d’un plan d’action révisé annuellement pour identifier, corriger et contrôler les risques d’accident. Ce plan doit être élaboré avec la collaboration des travailleuses et des travailleurs: leur consultation est souvent la clé d’un plan de santé et sécurité au travail réussi!

Cette implication peut prendre la forme de consultations, d’intégration des principes de SST aux rencontres d’équipe ou à la formation de nouveaux employés, en testant des solutions aux problèmes soulevés par les travailleuses et les travailleurs.

Le programme de prévention ou le plan d’action annuel en prévention peut être divisé en un grand nombre de petites actions simples dont la responsabilité peut ensuite être confiée à plusieurs membres du personnel.

Les travailleuses et les travailleurs doivent participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents et de maladies professionnelles sur le lieu de travail, en plus de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé et assurer leur sécurité et intégrité physique.

L’un des gages de succès de cette prise en charge de la santé et de la sécurité du travail est de favoriser la participation et la collaboration des travailleurs.

