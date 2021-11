Une octogénaire de Montréal manque à l'appel

Une octogénaire est actuellement recherchée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui sollicite la collaboration du public pour la retrouver.

Li Zong Ming, 84 ans, est portée disparue, depuis mercredi 15 h 30. Elle souffre d’Alzheimer et de diabète.

Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour la sécurité de la femme asiatique qui s’exprime seulement en mandarin.

Mme Ming pèse 115 lb ( 52 kg), mesure 5 pi 4 po (162 cm). Elle a les yeux bruns et les cheveux noirs. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau long et un chandail à capuchon.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.