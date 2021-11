QUIRION, Père Dominique



O.S.M.Dans la nuit du 17 au 18 novembre est décédé d'une crise cardiaque le père Dominique M. Quirion, religieux Servite de Marie, prêtre collaborateur à l'unité pastorale des Semeurs et résidant au presbytère Saint-André d'Acton Vale. Il était à peine de retour de l'Hôpital Pierre-Boucher de Longueuil.Fils de Louis-Georges Quirion et de Mireille Lapierre, il est né à Montréal, il avait 58 ans.Il laisse dans le deuil son frère Yves et sa soeur Georgette.Son corps sera exposé en chapelle ardente dans l'église Saint-André d'Acton Vale le vendredi 26 novembre de 19 h à 21 h. Les paroissiens, les parents et les confrères sont invités à participer à une veillée de prière à 19 h 30.Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-André d'Acton Vale le samedi 27 novembre à 10 h 30.Une veillée de prière en présence des cendres du père Dominique sera célébrée en la cathédrale Marie-Reine-du-Monde de Montréal le vendredi 3 décembre à 19 h 30.