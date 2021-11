3e dose disponible pour les doubles vaccinés avec AstraZeneca

Voici venu le tour des Québécois qui ont reçu deux doses du vaccin AstraZeneca ou Covishield de prendre rendez-vous sur Clic Santé afin d’obtenir leur dose de rappel.

La 3e dose administrée sera un vaccin à ARN messager, soit celui de Pfizer ou de Moderna.

La dose de rappel pour les 164 458 Québécois qui ont reçu le sérum à vecteur viral AstraZeneca ou Covishield n'est pas obligatoire, elle est offerte aux personnes concernées qui le souhaitent.

Leur dernière dose doit impérativement remonter à six mois, l'intervalle obligatoire entre la 2e et 3e dose de sérum contre le coronavirus.

«Bien que les vaccins à vecteur viral offrent une très bonne protection contre les complications de la COVID-19, cette protection s’avère moins élevée contre les formes moins sévères de la maladie que dans le cas des vaccins à ARN messager (ARNm) ou dans celui où la personne a reçu une combinaison mixte des deux types de vaccin», explique le communiqué du gouvernement.

Quant à la vaccination des aînés québécois de 70 ans et plus qui ont été inoculés contre la COVID avec Pfizer ou Moderna et qui vivent à la maison, la prise de rendez-vous pour la 3e dose est possible sur Clic Santé depuis quelques jours.

