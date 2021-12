5 conseils pratiques pour un premier achat immobilier à Montréal

Vous songez à acquérir une première propriété à Montréal prochainement ? Vous savez certainement que faire le saut peut être une étape à la fois excitante et complexe.

Que ce soit pour le premier achat immobilier d’un condo, d’un duplex, d’un triplex ou d’une maison unifamiliale, suivez ces 5 conseils pratiques de l'équipe d'experts de courtiers immobiliers RE/MAX YE/SARRAZIN afin que votre transaction se déroule avec brio.

1. Déterminez votre budget

Combien comptez-vous débourser pour la propriété que vous convoitez? Avant de commencer vos recherches, il est important de déterminer votre budget pour la propriété rêvée. Vous devez alors considérer votre mode de vie et vos dépenses quotidiennes afin d'avoir un montant spécifique en tête quant à votre budget maximal pour une propriété.

Ce budget précis permettra alors d'orienter vos recherches dans la bonne direction et de manière plus spécifique. Si vous avez besoin davantage de précisions concernant vos avoirs, le budget total et les possibilités de paiement qui s'offrent à vous, contactez votre conseiller financier.

Il est également important de savoir que lors de l'achat d'une propriété, une mise de fonds est demandée. Une mise de fonds est une portion du montant que vous devrez sortir de vos propres économies afin de réaliser l’achat de la propriété désirée. L'hypothèque, également appelée assurance prêt hypothécaire, assure le paiement du solde restant de la propriété.

Dépendamment du montant de la propriété, ainsi que du type de propriété (maison unifamiliale/copropriété divise ou indivise/plex), le pourcentage de la mise de fonds différera. Il est recommandé de contacter votre institution financière et d’être accompagné d’un courtier immobilier pour mieux comprendre les différentes subtilités de votre mise de fonds.

Établissez le montant que vous êtes prêt à mettre comme mise de fonds, puis demandez une préapprobation bancaire auprès de votre institution financière.

Au besoin, vous pouvez contacter un conseiller financier afin de déterminer vos avoirs, votre budget total, les possibilités de paiement qui s’offrent à vous et demander une préapprobation hypothécaire auprès de votre institution financière.

2. Établissez vos critères

Déterminez d’abord vos critères pour le type de propriété recherché. Par exemple, souhaitez-vous résider dans une maison unifamiliale ou une copropriété ? Combien de chambres avez-vous besoin ? Vous faut-il un stationnement ? Souhaitez-vous être près d’une école ou d’une station de métro ? Ensuite, choisissez les quartiers de Montréal dans lesquels vous souhaitez habiter.

3. Soyez accompagné d’un courtier immobilier compétent et spécialisé dans les secteurs recherchés

Lors de l’achat d’une propriété, différents choix s’offrent à vous. Il se peut que vous hésitiez entre le fait d’être accompagné par un courtier immobilier à Montréal ou d'assurer les démarches de la transaction immobilière par vous-même.

Cependant, un courtier immobilier compétent et spécialisé dans les secteurs que vous recherchez peut amener à de nombreux avantages/bénéfices et vous rassurer dans ce processus complexe qu’est le premier achat immobilier.

Les agents immobiliers à Montréal de l'équipe YE/SARRAZIN connaissent bien les quartiers que vous recherchez. La localisation est importante pour déterminer la valeur d'une propriété. Le professionnel est également au fait des spécificités des propriétés du secteur désiré et pourra confirmer si ce quartier correspond parfaitement à vos besoins.

De plus, un courtier immobilier de confiance saura trouver une propriété en respectant votre budget et le marché actuel. Il pourra vous conseiller sur la valeur marchande d’une propriété afin de présenter une offre au juste prix.

Enfin, votre courtier immobilier sera à l’affût des nouveautés sur le marché et pourra vous présenter les dernières offres de propriété, parfois même en primeur !

Le premier achat immobilier implique également la gestion de nombreux documents. Ces documents obligatoires sont, par exemple, la Déclaration du vendeur ou la Promesse d'achat.

Prendre connaissance de ces documents et les comprendre est primordial. N'hésitez pas à poser des questions à votre courtier immobilier, s’il y a une incompréhension quant à divers documents ou termes immobiliers ambigus.

Votre courtier immobilier saura vous guider et vous fournir l’accompagnement nécessaire à chaque étape du processus.

Getty Images/iStockphoto

4. Démontrez un intérêt soutenu

Lors de l’achat d’une propriété, il est important de démontrer son intérêt et de se distinguer des offres concurrentes. La préapprobation hypothécaire ou demande d'hypothèque préapprouvée est une tactique efficace permettant de montrer son sérieux en tant qu’acheteur. Cette demande d’hypothèque préapprouvée est à rattacher à la promesse d’achat.

La lettre de présentation est également une démonstration de son sérieux en tant qu'acheteur. Dans cette lettre, assurez-vous de décrire les raisons de votre coup de cœur pour la propriété et du secteur. N’ayez pas peur de détailler votre situation familiale ou les motifs personnels qui font en sorte que vous convoitez la propriété !

5. Soyez patient

Comme le marché des propriétés est en pleine effervescence à Montréal, la surenchère immobilière est monnaie courante et les offres d’achat se multiplient. Il faut garder espoir et être patient afin d’acquérir la maison de ses rêves !

Pour vous procurer votre première propriété sans souci, faites confiance aux courtiers immobiliers de l’équipe YE/SARRAZIN, qui vous accompagneront à chaque étape de la transaction immobilière ! Contactez dès maintenant Yanick E. Sarrazin au 514-281-5501 ou visitez le yanicksarrazin.com pour plus d’informations.