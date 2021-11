Bébé mort noyé dans une garderie: la famille outrée et dévastée

La famille d’un bébé de deux mois et demi mort noyé dans une garderie est outrée qu’un grand jury ait décidé de ne pas porter d’accusations criminelles contre le propriétaire de l’établissement.

Le 9 août dernier en matinée, la mère de Jersi l’a laissée pour sa première journée dans une garderie en milieu familial de Perry, en Floride.

Capture d'écran/CNN

Vers 3h30, elle a reçu un appel de la mère d’un autre enfant. Celle-ci était hystérique au bout du fil, selon CNN.

«Mon cœur s’est arrêté», raconte la mère du bambin, Martasha Robinson à CNN.

Selon les rapports de l’État, la fillette de deux mois aurait été laissée sans surveillance sur une table à langer.

D’une manière encore inconnue, le bébé serait tombé de la table et aurait atterri dans un seau d’eau, préparé pour laver le plancher, dans lequel elle se serait noyée.

En plus d’être dévastée et outrée par l’événement, la famille de Jersi fulmine qu’aucune accusation de négligence ne soit déposée et déplore le fait que plusieurs questions entourant l’événement resteront sans réponses puisqu’aucun procès n’aura lieu.