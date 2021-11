CH-Sabres : à qui le remède?

Le Canadien de Montréal disputera son prochain match contre les Sabres, vendredi, à Buffalo. Ayant perdu leurs quatre plus récentes rencontres, les pauvres Sabres pourraient constituer un bon remède pour le club montréalais, qui connaît un début de saison désastreux.

Évidemment, les loustics diront que le Tricolore (5-14-2) pourrait aussi se révéler un remède efficace pour les Sabres...

Chose certaine, la formation de Buffalo traverse une séquence difficile. Non seulement les Sabres se sont inclinés quatre fois de suite depuis le 18 novembre, mais ils ont alors accordé un total de 22 buts. Les Flames de Calgary, les Rangers de New York, les Blue Jackets de Columbus et les Bruins de Boston ont tour à tour profité des largesses de cette équipe.

«Ils tiraient de partout, a commenté l’attaquant Kyle Okposo, mercredi soir, à la suite de la défaite de 5 à 1 face aux Bruins, au cours de laquelle Boston a totalisé 47 tirs, dont 22 en première période. C’était leur objectif, spécialement en première et en troisième, d’envoyer tout ce qu’ils pouvaient au filet et de foncer par la suite. Nous n’avons tout simplement pas été assez bons pour empêcher les retours et les deuxièmes opportunités. Ils en ont profité.»

Tokarski devant le filet?

Le gardien des Sabres Aaron Dell en a particulièrement souffert, ayant cédé quatre fois au premier tiers, avant de céder sa place à Dustin Tokarski, un ancien de l’organisation du Tricolore. Celui-ci a ensuite stoppé 24 des 25 rondelles dirigées vers lui, étant seulement déjoué par Taylor Hall lors d’une supériorité numérique des Bruins.

Tokarski, 32 ans, pourrait sans doute obtenir le départ contre le Canadien, samedi. Il s’agira d’un deuxième affrontement entre les Sabres et le CH, cette saison. Le 14 octobre, au KeyBank Center, Buffalo entamait effectivement sa campagne en l’emportant 5 à 1 contre la troupe de Dominique Ducharme. Les Sabres avaient alors marqué trois fois sur le jeu de puissance face au gardien Samuel Montembeault.

Formation du CH à l’entraînement :

Attaquants:

Drouin-Suzuki-Caufield

Toffoli-Dvorak-Anderson

Lehkonen-Evans-Gallagher

Pezzetta-Poehling-Armia (avec Paquette en alternance)

Défenseurs:

Edmundson-Petry

Chiarot-Savard

Romanov-Wideman

Norlinder-Niku

Gardiens:

Allen

Montembeault

