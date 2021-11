Coupe Davis: le Canada tire de l'arrière

Le Canada devra combler un retard contre la Suède dans une rencontre du groupe B de la ronde préliminaire de la phase finale de la Coupe Davis, jeudi, en raison de la défaite de Steven Diez aux mains d’Elias Ymer.

Dans le premier match du jour, celui-ci s’est imposé en deux manches de 6-4 et 6-2. La rencontre a duré 1 h 27 min.

Le duel s’est déroulé en deux temps. Diez avait pris l'avantage, 4-1, à la reprise initiale, mais Ymer a remporté les cinq jeux suivants pour s'adjuger la manche. Puis, la deuxième a été routinière pour Ymer, puisque Diez n'a jamais été dans le coup.

Ymer a réussi 18 coups gagnants, dont trois as, et commis 10 fautes directes. De son côté, Diez a réussi sept coups gagnants, dont un as, et totalisé cinq fautes directes.

Plus tard en journée, le Britanno-Colombien Vasek Pospisil se mesurera à Mikael Ymer. Dans le cas d'une égalité après ces deux matchs, l’affrontement de double décidera du vainqueur.

Diez, Pospisil, Brayden Schnur et Peter Polansky sont les représentants du Canada, qui a pour capitaine Frank Dancevic. L'équipe de la Suède est composée de Mikael et Elias Ymer, Jonathan Mridha et Andre Goransson.

Le Kazakhstan est la troisième nation du groupe B.