COVID-19 en Estrie: déploiement des tests rapides dans les écoles

Les tests rapides de dépistage de la COVID-19 ont été déployés dans tous les établissements primaires et préscolaires de l’Estrie, a annoncé jeudi le ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel.

Toutes les écoles recevront les tests rapides d'ici 7 à 10 jours, a annoncé le ministre lors d'un point de presse à Sherbrooke.

«Lorsqu'une école aura la confirmation qu'un élève a été déclaré positif après un test d'amplification des acides nucléiques (TAAN) réalisé en centre de dépistage désigné (CDD), tous les élèves de sa classe, même s'ils ne présentent aucun symptôme, passeront le test PanbioMD, à moins que le consentement parental n'ait pas été obtenu», a commenté le ministre.

Les parents dont l'enfant a été en contact avec un cas de COVID-19, mais qui est asymptomatique n'aura pas à se rendre au centre de dépistage.

Actuellement, 30 des 60 milieux en éclosions en cours en Estrie ont pris naissance dans une école. Somme toute, sur les 36 700 enfants de 5 à 11 ans admissibles au vaccin, 9 000 ont déjà reçu une dose ou ont pris leur rendez-vous.

Des secteurs toujours sous surveillance

Le taux de vaccination de la population âgée de 12 ans et plus de l'Estrie est toujours sous la moyenne provinciale, a rappelé le ministre Bonnardel.

Actuellement, 85,1 % des Estriens sont adéquatement vaccinés alors que pour l'ensemble du Québec on parle plutôt de 91 %.

La situation de la COVID-19 est toujours plus problématique dans les réseaux locaux de services (RLS) des Sources, du Haut-Saint-François et du Granit qui enregistrent des taux de vaccination de 77,4 %, 79,5 % et 80,2 %.