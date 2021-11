La mairie de Strasbourg bannit le foie gras de ses réceptions officielles

La mairie de Strasbourg, sous l'impulsion de sa maire écologiste Jeanne Barseghian, a banni depuis son entrée en fonction en juillet 2020 le foie gras de ses réceptions officielles, au nom du « bien-être animal », selon un document consulté par l'AFP.

« Depuis ma prise de fonction en qualité de Maire, j'ai pris la décision de ne plus servir cette spécialité gastronomique lors des événements officiels organisés par la ville de Strasbourg », écrit Mme Barseghian dans un courrier daté du 16 novembre dernier et adressé à l'association de défense de la cause animale Peta France, que l'AFP a pu consulter.

L'association a salué une « bonne nouvelle pour les oies et les canards », dans un communiqué diffusé jeudi, journée mondiale de lutte contre le foie gras; et à la veille de l'ouverture du Marché de Noël, où des producteurs de foie gras alsaciens tiennent des stands.

« Le service du Protocole de la mairie strasbourgeoise (...) veille particulièrement au respect de cette démarche en adéquation avec notre politique du bien-être animal », poursuit Mme Barseghian, qui reconnaît que « la tradition a ancré solidement cette consommation dans notre culture alsacienne »: « la légende ne veut-elle pas que le pâté de foie gras ait été inventé à Strasbourg » vers 1780 « par Jean-Pierre Clause, cuisinier du maréchal des Contades? », écrit encore l'élue EELV.

« En tant que maire de la capitale européenne », elle se dit également « particulièrement attentive à la suite du débat qui a eu lieu en juin (2021) au Parlement européen et qui vise la suppression progressive de l'élevage en cage des animaux d'ici 2027 dans l'Union européenne ».

« La décision, dont personne n'a jamais parlé, est prête depuis un an et demi », note une source proche de la mairie, qui tempère la portée de la mesure: « Il ne s'agit pas d'un changement majeur en termes de volumes » par rapport aux mandatures précédentes, où le foie gras n'était pas servi en grandes quantités.

Selon cette même source Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, a également renoncé au foie gras pour ses réceptions.