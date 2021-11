Les Porsche Taycan Cross Turismo et Toyota Highlander mis à l'essai

Dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les Toyota Highlander 2021 et Porsche Taycan Cross Turismo 2022 récemment mises à l’essai.

De son côté, Germain a mentionné que le Toyota Highlander était sans doute le véhicule utilitaire intermédiaire à trois rangées le moins spacieux, surtout à la troisième rangée. Non seulement la troisième banquette est étroite et le dégagement est insuffisant, mais l’accès est également difficile. Même lorsque le véhicule est vide, il a trouvé que l’arrière-train était un peu trop mollasse. Il a souligné l’élégance de la version XSE et a apprécié la souplesse du moteur V6 de 3,5 L.

Quant à Antoine, il a pu conduire la déclinaison familiale de la célèbre voiture électrique du constructeur allemand. Puisqu’il s’agissait d’une version de base, donc pas une S, une Turbo ou encore une Turbo S, il dit ne pas avoir été impressionné par les accélérations de la Taycan Cross Turismo. Comme toujours, la direction est précise et l’habitacle est élégamment ficelé. Il mentionnait que l’autonomie de cette version avoisinait les 350 kilomètres.

