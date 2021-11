Martine Musau Muele deviendra la première femme noire à présider le conseil municipal de Montréal

Une autre barrière se brise alors que Martine Musau Muele, élue à titre de conseillère de ville dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, deviendra la première femme noire à présider le conseil municipal de Montréal.

«Avec un nouveau mandat, il était important pour nous de faire place à la relève», a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le prochain conseil municipal de Montréal aura lieu lundi prochain. Il s'agira du premier depuis les dernières élections.

Diplômée en droit de l’Université d’Ottawa, Mme Muele était avocate spécialisée en politiques publiques et droit administratif. Au cours des dernières années, elle a également été directrice des affaires juridiques et greffière des villes d’Amqui et de Kirkland entre 2012 et 2019, puis commissaire à l’Office de consultation publique de Montréal jusqu’aux élections.

Mme Muele a également fait partie des Forces armées canadiennes pendant huit ans, et en tant qu’actrice, a joué quelques rôles au théâtre et à la télévision.

«Toutes ses qualités vont faire en sorte qu’elle pourra diriger habilement les travaux du conseil municipal et favoriser des échanges constructifs. C’est ce que l’on souhaite. Toute ma confiance est en Martine Musau Muele», a souligné Mme Plante, qui a vanté son parcours éclectique.

Lors des dernières élections, elle s’est présentée pour le poste de conseillère de ville du district de Villeray, qu’elle a remporté avec près de 69 % des voix.

À Montréal, elle est la troisième femme noire à briser une barrière au cours de ces élections. Mercredi, Gracia Kasoki Katahwa était devenue la première femme noire à devenir mairesse d’un arrondissement. Et jeudi matin, Dominique Ollivier a réalisé une autre première en présidant le comité exécutif de la Ville de Montréal.

