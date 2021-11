Mise à jour économique: «Ce n’est pas fort», commente une retraitée

La retraitée Fernande Donaldson n’est pas du tout satisfaite de la mise à jour économique du gouvernement Legault présentée jeudi.

L’aînée de 84 ans, qui avait écrit une lettre au premier ministre pour dénoncer sa situation financière précaire, estime que les nouvelles sommes annoncées par Québec ne sont tout simplement pas suffisantes.

«Ce n’est pas fort», a-t-elle clamé en entrevue à TVA Nouvelles.

Avec l’annonce de jeudi, Fernande Donaldson recevra un chèque unique de 275$ pour contrer la hausse du coût de la vie. Son montant forfaitaire annuel passera quant à lui de 200$ à 400$. En tout et pour tout, la dame de 84 ans touchera donc 475$ de plus cette année.

Un montant nettement insatisfaisant, estime la retraitée.

«Ce n’est pas ça qu’on veut. On veut être capables de vivre comme les autres. On ne vit pas, on existe», clame Fernande Donaldson.

«Nous, c’est de l’argent qu’on voulait avoir tous les mois de plus pour être capables de s’habiller. Comment voulez-vous qu’on dépense avec ça?», ajoute-t-elle.